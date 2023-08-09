В Ярославле бывшего директора свинокомплекса осудили за коммерческий подкуп

Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему директору ОАО «Залесье» Юрию Садовникову, обвинявшемуся в коммерческом подкупе сотрудника газоснабжающей организации. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль, Кировский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Ярославль, Кировский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

В августе 2017 года газоснабжающая организация полностью прекратила подачу газа на котельную цеха предприятия в деревне Дюдьково Рыбинского района. Свиноводческий комплекс «Залесье» задолжал за природный газ около 10 млн рублей. Начальник управления по реализации газоснабжающей организации во время встречи предложил директору организовать несанкционированную поставку газа. За это он попросил 350 тыс. руб.

«Подсудимый на данное предложение согласился и в октябре 2017 года передал начальнику Управления по реализации газа 350 тысяч рублей за способствование в продолжении газоснабжения предприятия»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Всего до конца 2017 года «Залесье» таким образом получило 934 кв.м. природного газа. Подсудимый отрицал свою вину. На суде он говорил, что передал деньги за консультационные услуги. Однако суд признал Садовникова виновным и приговорил к штрафу в размере 350 тыс. руб.

Сотрудник газоснабжающей организации был осужден еще в 2018 году, он был приговорен к штрафу в 1,5 млн руб. Само «Залесье» в 2017 было признано банкротом.

Антон Голицын