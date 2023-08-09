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Химический и радиоэлектронный учебные кластеры создадут в Нижегородской области

На создание в Нижегородской области двух образовательно-производственных кластеров в сфере химический и радиоэлектронной промышленности из федерального бюджета будет направлено 200 млн руб. По данным областного минобразования, проекты также предусматривают финансирование со стороны регионального бюджета и бизнеса.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Химический кластер будет создан на базе Дзержинского химического техникума имени Красной Армии. Радиоэлектронный — в Нижегородском радиотехническом колледже.

«У каждого центра будет по девять промышленных партнеров, в каждом кластере создадим колледж «под ключ». Там будет все необходимое, чтобы подготовить ребят к карьере на наших предприятиях»,— заявил губернатор Глеб Никитин.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего в Нижегородской области в рамках федеральной программы «Профессионалитет» планируется создать 10 образовательно-производственных кластеров. Работа по семи из них уже ведется. Они предназначены для подготовки специалистов автомобилестроения, оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, металлургии и строительства, а также педагогов.

Андрей Репин

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