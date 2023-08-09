Губернатор Прикамья вручил награды работникам строительный отрасли

Сегодня в органном зале Пермской филармонии в преддверии Дня строителя губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил работников отрасли с праздником и вручил государственные и юбилейные награды. В рамках торжественного мероприятия впервые объявили победителей регионального конкурса профессионального мастерства среди представителей рабочих специальностей.

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По словам Дмитрия Махонина, этот профессиональный праздник отмечают и те, кто непосредственно занимается строительством, и те, кто напрямую связан с отраслью – производители стройматериалов, подрядные организации, проектировщики и другие специалисты. «Всеми вами к 300-летию Перми была проведена масштабная работа. Благодаря вам растут темпы строительства жилья. Возводятся социальные объекты – только в этом году в стройке находятся 18 школ. С вашим участием в регионе появляются новые дороги, и жители и гости региона оценивают их высокое качество. Со своей стороны, мы прилагаем усилия, чтобы оставалось все меньше административных барьеров для вашей деятельности, и получаем в этом вопросе поддержку Министерства строительства РФ. Желаю вам успехов и развития: вместе с ними будет преображаться и наш край!», – заявил губернатор.

Глава региона вручил застройщикам, производителям строительных материалов, руководителям и работникам предприятий отрасли федеральные ведомственные награды Министерства строительства и ЖКХ РФ. Почетной грамотой министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ награждена генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «КомСтрин-Пермь» Марина Коноплева. За высокие производственные достижения и плодотворный труд Благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации получили: руководитель строительно-монтажного управления общества с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй» Дмитрий Валиев; директор по правовым вопросам юридического департамента акционерного общества «СтройПанельКомплект Лаура Дудник»; главный инженер акционерного общества «СтройПанельКомплект» Антон Лекомцев; производитель работ общества с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй» Алексей Миллер; руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй» Максим Шмидт.

Юбилейными медалями «Во славу и развитие Перми» удостоены директор общества с ограниченной ответственностью «Сити Строй групп» Евгений Анциферов; машинист отливной машины пятого разряда публичного акционерного общества «Пермский домостроительный комбинат» Юрий Вшивков; заместитель технического директора акционерного общества «Специализированный застройщик ПЗСП» Александр Гилев; монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций пятого разряда участка строительно-монтажных работ акционерного общества «Специализированный застройщик ПЗСП» Алексей Дроздов; архитектор общества с ограниченной ответственностью «Ремстройпроект» Егор Захаров; председатель правления общества с ограниченной ответственностью «Старт Сити Групп» Александр Кашеваров; заместитель директора капитального строительства по генеральному подряду акционерного общества «СтройПанельКомплект» Сергей Корнийчук; начальник производства акционерного общества «Специализированный застройщик ПЗСП» Павел Пиндус; генеральный директор акционерного общества «СтройПанельКомплект» Виктор Суетин; начальник юридического отдела акционерного общества «СтройПанельКомплект» Анна Черепанова.

Также в ходе мероприятия состоялось награждение победителей первого регионального конкурса профессионального мастерства среди строителей – «НАСТРОЙ». Министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов, приветствуя участников церемонии, отметил, что конкурс позволяет лучшим представителям строительных специальностей продемонстрировать свое мастерство в открытом состязании. «Конкурс служит стимулом развития самых базовых и самых важных в строительстве профессий – сварщик, каменщик, штукатур, он позволяет учиться и учить. Нужно конкурировать, чтобы развивать профессиональное мастерство, осваивать новые подходы и поднимать престиж строительных специальностей», – подчеркнул глава ведомства.