Решение может быть найдено, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя перспективу возобновления зерновой сделки. По его словам, Запад должен выполнить все свои обязательства в рамках черноморской инициативы. Между тем российский посол в США Анатолий Антонов фактически обвинил Белый дом в давлении на бедные страны с целью вернуть Россию в соглашение по продовольствию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ситуация вокруг зерновой сделки ухудшается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на конференции турецких послов заявил, что активно работает не только над возобновлением зерновой сделки, но и над ее расширением. По его словам, они с российским коллегой серьезно обеспокоены перспективой глобального голода, так что есть основания полагать, что компромисс в итоге будет найден.

Впрочем, и западные страны должны выполнить свои обязательства перед Россией. Более того, очень желательно, чтобы черноморская инициатива стала частью общего плана урегулирования российско-украинского конфликта. Ранее турецкие СМИ сообщили, что визит Владимира Путина в страну состоится в конце августа. В Кремле по-прежнему утверждают, что вопрос находится на стадии согласования — выводы делать рано.

Между тем 7 августа в турецком порту Дериндже на берегу Мраморного моря прогремел мощный взрыв. Уничтожено 15 тыс. тонн вроде бы пшеницы, которая может иметь отношение к Украине. Как бы то ни было, диверсия рассматривается лишь как одна из версий случившегося. Многочисленные источники предлагают взять за основу возгорание зерновой пыли, которое привело к детонации.

Разбираться, конечно, должны эксперты. Но нельзя не отметить, что слишком уж много совпадений: и сделка разрывается, и зерно взрывается.

Причем прямо во время напряженных консультаций по согласованию главных тем переговоров Путина и Эрдогана. По крайней мере, хочется думать, что они сейчас идут. В целом заметно, что с продовольственным вопросом все очень непросто, и оптимизма с каждым днем становится все меньше.

Однако турецкая сторона, судя по всему, пока настроена больше положительно. Турецкий лидер избегает жестких и даже определенных заявлений на этот счет, ограничиваясь общими фразами. Однако кажется, что, если договориться в итоге не удастся, обстановка в Черном море рискует еще больше обостриться. И, собственно, версия взрыва в турецком зерновом терминале может измениться.

Тем временем проблему прокомментировал посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, Америка настраивает страны Глобального Юга против России, дескать, она хочет уморить вас голодом. На самом же деле это Вашингтон всячески вставлял палки в колеса и вот добился своего: договоренности разрушены.

Из сказанного нетрудно сделать вывод, что бедные страны не очень всем этим довольны и просят Москву как-то смягчиться. Наверное, мало им российской пшеницы — хотят и украинскую тоже. И не реагировать на все эти просьбы очень даже непросто. При этом виноваты во всем, конечно же, США. Но от этого ведь не легче, не правда ли? Главное ведь не причина, а следствие. Не хочется никому больше в мире голодать, вот и беспокоятся граждане.

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