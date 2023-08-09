Главу города Лермонтов обвинили в превышении должностных полномочий

Следственные органы управления Следственного комитета по Ставропольскому краю завершили расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ) главой города Лермонтов Станиславом Полуляхом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lermsk.ru Фото: lermsk.ru

По версии следствия, в 2021 году администрация города заключила госконтракт на рекультивацию полигона ТБО. После истечения срока выполнения работ, глава администрации подписал акты о приемке, не проверив, выполнил ли подрядчик все положенные работы. Исполнителю перевели оплату, однако позднее выяснилось, что часть работ так и не была выполнена.

«В результате противоправных действий обвиняемого в адрес организации незаконно были перечислены денежные средства в сумме более 37 млн руб.»,— сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

После прокурорской проверки в отношении главы города было возбуждено уголовное дело. Не уточняется в какой именно суд будет передано дело.

По данным сайта горадминистрации, Станислав Полулях возглавляет администрацию города Лермонтов с 2018 года. имеет два высших образования по специальностям «инженер-механик» и «государственное управление». Проходил переподготовку по специальности «закупочная деятельность». Является офицером запаса и до своего назначения в администрации города работал в филиале ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Минераловодский «Водоканал». О возбуждении уголовного дела в его отношении сообщила год назад прокуратура Ставрополья.

Анастасия Назарова