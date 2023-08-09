В Тюмени загорелись два маршрутных автобуса

На улице Республики в Тюмени загорелся маршрутный автобус №55. Кроме того, на улице Профсоюзной загорелся автобус №65. Как сообщили в Telegram-канале администрации города, информации о пострадавших в обоих инцидентах нет.

По данным администрации, водитель автобуса №55 направлялся из парка общественного транспорта на конечную остановку без пассажиров. В это время в моторном отсеке транспорта произошло возгорание.

У автобуса №65 загорелось подкапотное пространство. Пожар был локализован. «Причины возгорания устанавливаются»,— сказано в сообщении.

Напомним, в июне 2022 года в Тюменской области загорелся автобус, следовавший из Тюмени в Курган. В автобусе находились 22 пассажира. В результате происшествия никто не пострадал.

Полина Хабарова

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