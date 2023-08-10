«Биннофарм Групп» инвестирует в социально значимые проекты в регионах присутствия

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» подвела итоги социальных проектов первого полугодия 2023 года. Приоритетными стали программы помощи детям и подросткам, поддержка спортивных мероприятий и образовательных проектов, а также точечные инициативы оказания помощи нуждающимся.



«Биннофарм Групп» уделяет особенное внимание регионам присутствия. В рамках поддержки образования, компания подписала соглашение с Центром опережающей профессиональной подготовки Курганской области о реализации профориентационных материалов «Лифт в будущее» в школах Кургана. Обучающая программа, разработанная для подростков 14–18 лет, включает восемь современных направлений, ознакомившись с которыми, школьники смогут изучить современные технологии и востребованные компетенции на рынке труда.

Волонтеры курганского предприятия «Синтез» на постоянной основе организовывают благотворительные концерты и праздники социальным учреждениям. Такие мероприятия в этом году были приурочены к Новому году, Международному женскому дню и Дню защиты детей для воспитанников «Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» и подопечных «Курганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Волонтеры ставропольской производственной площадки «Биоком» также поддерживают социальные учреждения региона. На территории «Дошкольного детского дома №9» сотрудниками компании была отремонтирована спортивная площадка. Компания обеспечила покупку необходимых инструментов для ремонта.

«Биннофарм Групп» проводит регулярные экологические акции на всех производственных площадках и в центральном офисе. Сотрудники сдают на переработку макулатуру и пластик, а также принимают участие в специализированных мероприятиях. В июне компания присоединилась к всероссийской экологической акции «Зов природы». Волонтеры производственной площадки «Биоком» провели уборку лесного урочища «Ташлянский склон», на которой собрали 100 кг мусора. Отходы были отправлены на мусороперерабатывающий завод или в переработку.

В рамках помощи пострадавшим в результате ландшафтных пожаров в Курганской области компания передала гуманитарную помощь, собранную сотрудниками. Более 100 коробок с вещами, продуктами, детскими игрушками, предметами личной гигиены, мелкой бытовой техникой были отправлены нуждающимся. Также сотрудники приняли участие в акции по сбору средств для подопечных курганской региональной общественной организации защиты животных «Жизнь».

В рамках большого блока поддержки спортивных инициатив более 20 сотрудников «Биннофарм Групп» выступили на лыжном марафоне #НаЛыжне, более 90 приняли участие в летней спартакиаде АФК «Система», 60 человек стали участниками ежегодного благотворительного забега БФ «Система» #ЗАЛЕС. Более 80 сотрудников подключились к акции Шагай #ЗаЛес.

Алла Громова, директор департамента по связям с общественностью «Биннофарм Групп»:

«Биннофарм Групп» одна из крупнейших фармацевтических компаний России, сотрудники которой работают в разных регионах нашей страны. Поэтому социальные инициативы мы распределяем так, чтобы в них могли принять участие коллеги со всех площадок компании, а также головного головного офиса. С каждым годом таких инициатив становится все больше. Растет число волонтеров, которые не только готовы участвовать в организованных нами акциях, но и предлагать свои идеи. Именно эта вовлеченность и неравнодушие сотрудников «Биннофарм Групп» позволяет компании с каждым годом увеличивать число нужных и важных проектов, связанных с образованием, спортом и адресной помощью».

ООО «Биннофарм Групп»