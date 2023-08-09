Жителей Пензенской области будут судить за вымогательство у бизнесмена с угрозой изнасилования

Четверо жителей Пензенской области предстанут перед судом за вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об утверждении обвинительного заключения сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, 30 января пятеро фигурантов, в отношении одного из которых дело выделили в отдельное производство в связи с его розыском, зная о том, что 53-летний житель Сердобска получает прибыль от строительства и другого бизнеса, решили заняться вымогательством.

Один из злоумышленников ранее взял у потерпевшего в долг 2 млн руб. на покупку грузовика. Под предлогом празднования приобретения автомобиля фигурант позвал мужчину к своему родственнику на ул. Шевченко.

«Кредитор пришел в дом, где уже находились соучастники преступной группы. Злоумышленники нанесли ему несколько ударов руками по голове с целью подавления возможного сопротивления и положили перед ним на стол заранее приготовленные киянку, ножницы и презерватив. Под угрозой применения физического и сексуального насилия они потребовали от сердобчанина передать им 500 тыс. руб. и отказаться от права истребования у одного из них долга», — говорится в релизе. Пресс-служба уточнила, что сообщники угрожали снять на камеру процесс сексуального насилия над потерпевшим и выложить видео в интернет.

Бизнесмен согласился. Вместе с тремя обвиняемыми он поехал к себе домой и передал злоумышленникам из сейфа 500 тыс. руб. и договор займа на 2 млн руб. Затем один из соучастников пригрозил мужчине физической расправой, если тот обратится к правоохранителям.

Фигуранты вину не признали. Их заключили под стражу. Дело рассмотрит Сердобский городской суд.

Дарья Васенина

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