В Ростове пожарные ликвидировали задымление в трамвае на ул. Максима Горького

Очаг задымления, обнаруженный в трамвае № 6 в Ростове-на-Дону, был оперативно ликвидирован нарядом пожарных, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Как сообщалось ранее, днем 9 августа в ГУ МЧС Ростовской области поступила информация о возможном возгорании в трамвае, двигавшемся по ул. Максима Горького. Водитель оперативно остановил состав и высадил пассажиров.

Прибывшие пожарные обнаружили задымление технологического люка в первой тележке. Задымление ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Анастасия Назарова