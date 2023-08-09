Активисты собирают подписи против строительства экотехнопарка под Миассом

В Челябинской области объявили сбор подписей против строительства экопромышленного парка для переработки отходов под Миассом. Соответствующая петиция размещена на портале Change.org.

Авторы обращения отмечают, что из 408 га, выделенных под экотехнопарк, 54 га будет отведено под мусоросортировочный комплекс и полигон. По их мнению, остальную территорию впоследствии задействуют под захоронение мусора. Также они заявляют, что заявленная длина защитной зоны будущего мусорного полигона в 500 м противоречит требованиям законодательства.

«В то же время, согласно экспертному заключению Центра эпидемиологии, защитная зона полигона для отходов ТБО составляет 1800–2084 м от границ площади объекта. Территории, попадающие в санитарно-защитную зону, не могут быть использованы для выращивания сельскохозяйственной продукции и становятся непригодны для дальнейшей эксплуатации»,— следует из текста петиции.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее Челябинская область получила из федерального бюджета 1,2 млрд руб. на создание экопромышленного парка для переработки отходов под Миассом. На его территории до конца 2024 года планируется построить 6,5 тыс. кв. м производственных площадей. Резидентом парка станет компания «Сансара», которая намерена построить завод по утилизации и регенерации пластиковой тары.

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