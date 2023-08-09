Директора парка в Мичуринске будут судить за покупку аттракциона без тормозов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет колонии) в отношении директора муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» в Мичуринске Тамбовской. Об этом сообщила прокуратура ведомство, не называя имя фигуранта. По данным ЕГРЮЛ, должность директора учреждения с июня 2019 года занимает Людмила Сарафанова.

По версии следствия, в 2020 году из бюджета Мичуринска парку была предоставлена субсидия на покупку и монтаж аттракциона «Гусеница» стоимостью 5,2 млн руб. Его установили в декабре и тогда же специальная комиссия провела экспертизу аттракциона, которая выявила его «несоответствие техническому заданию». Как сообщили в прокуратуре, было «нарушено движение вагончиков», неправильно работало освещение, а также у «Гусеницы» отсутствовала тормозная система.

Несмотря на это, сообщили в ведомстве, директор учреждения составила акт приемки товара и оплатила работы поставщика. По мнению правоохранителей, это «повлекло необоснованное распоряжение денежными средствами и приобретение неисправного аттракциона, который более двух лет не использовался для удовлетворения потребностей населения».

За время следствия поставщик вернул полученные средства в бюджет города. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, заключили в прокуратуре.

По данным портала госзакупок, начальная цена аукциона по выбору подрядчика для поставки аттракциона составляла 8 млн руб. В нем приняли участие две компании. Победителем стало ООО «Айс-проект 2000».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Айс-проект 2000» было зарегистрировано в Свердловской области в 2005 году. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор и учредитель — Наталья Тумакова. В 2022 году выручка компании выросла на 11% и составила 55 млн руб. (в 2021-м — 49 млн руб.), чистая прибыль увеличилась на 54% и составила 7,8 млн руб. (в 2021-м — 5,1 млн руб.).

Алина Морозова

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