Завод RIDA представит бронированные версии Aurus в 2024 году

Компания RIDA, выпускающая в Нижнем Новгороде бронированные автомобили, анонсировала четыре новые модели на базе российских машин Aurus. В материалах на сайте компании говорится, что в 2024 году RIDA представит бронированные версии седана Aurus Senat и кроссовера Aurus Komendant, а также их удлиненные версии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Модели получат бронезащиту стандарта VR7+/8, обеспечивающую защиту водителя и пассажиров от подрыва взрывного устройства и выстрелов снайперской винтовки Драгунова.

Подробности модификации двигателей и интерьеров автомобилей пока не опубликованы. В стандартной версии Aurus Komendant и Aurus Senat комплектуются гибридным 589-сильным мотором V8 и интегрированным 38-сильным электродвигателем.

Владимир Зубарев