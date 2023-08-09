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Руководство «Технохимпрома» подозревают в уклонении от уплаты 100 млн рублей налогов

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против руководства компании «Технохимпром». Его подозревают в уклонении от уплаты свыше 100,7 млн руб. налогов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, руководство компании в 2018-21 годах вносило в налоговые декларации и другие документы ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с восемью контрагентами. Таким образом оно смогло уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УЭБиПК МВД по Татарстану и регионального управления Федеральной налоговой службы.

"Ъ-Казань"

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