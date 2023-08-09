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В Новороссийске после конфликта со стрельбой возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о покушении на убийство в ходе уличного конфликта в пригороде Новороссийска, сообщает пресс-служба ведомства. В результате инцидента четыре человека госпитализированы с огнестрельными ранениями, уточнили в краевом СУ СКР.

Конфликт между двумя группами мужчин произошел минувшей ночью в селе Васильевка в пригороде Новороссийска. В ходе ссоры было применено огнестрельное оружие, в результате 28-летнему мужчине было причинено огнестрельное ранение головы, он госпитализирован. Также еще трое участников инцидента были доставлены в лечебное учреждение с огнестрельными ранениями различной степени тяжести. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается. По данным полиции, конфликт произошел на бытовой почве, задержаны шесть предполагаемых участников инцидента.

Анна Перова, Краснодар

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