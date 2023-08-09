Компания Bugatti показала тизер нового варианта гиперкара Chiron, премьера которого состоится в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bugatti Фото: Bugatti

Судя по опубликованному в социальных сетях французского автопроизводителя тизеру, речь идет об особом варианте 1600-сильного Bugatti Chiron Super Sport. Вероятно, купе получит особый декор кузова и салона. Хэштег #GoldenEra в описании новинки указывает, что автомобиль либо будет оформлен в золотистом цвете, либо получит декор из золота, либо все сразу.

Премьера нового гиперкара Bugatti Chiron состоится в рамках мероприятия The Quail, A Motorsports Gathering, которое пройдет в США с 18 по 20 августа.

Максим Вершинин

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