Президент России Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник ОПК РФ». Подписанный главой государства указ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу с сегодняшнего дня, 9 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Звание может присваиваться «за личные заслуги» работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса и другим гражданам, которые обеспечивают выполнение гособоронзаказа. В том числе звание может быть присвоено за разработку современных образцов вооружения, военной техники, либо за производство продукции с опережением графика.

Претендовать на звание могут работники предприятий ОПК, которые отработали в оборонной сфере не менее 20 лет, а также сотрудники, отработавшие на «особо вредных производствах» не менее 15 лет. Также критерием для получения звания «заслуженного работника ОПК» будет наличие у гражданина «отраслевых наград» от государственных корпораций или органов власти. На какие выплаты и льготы могут претендовать обладатели звания, в президентском указе не уточняется.

Александр Кислов