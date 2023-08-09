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Коммерсантъ FM
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Путин учредил звание «Заслуженный работник ОПК»

Президент России Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник ОПК РФ». Подписанный главой государства указ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу с сегодняшнего дня, 9 августа.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Звание может присваиваться «за личные заслуги» работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса и другим гражданам, которые обеспечивают выполнение гособоронзаказа. В том числе звание может быть присвоено за разработку современных образцов вооружения, военной техники, либо за производство продукции с опережением графика.

Претендовать на звание могут работники предприятий ОПК, которые отработали в оборонной сфере не менее 20 лет, а также сотрудники, отработавшие на «особо вредных производствах» не менее 15 лет. Также критерием для получения звания «заслуженного работника ОПК» будет наличие у гражданина «отраслевых наград» от государственных корпораций или органов власти. На какие выплаты и льготы могут претендовать обладатели звания, в президентском указе не уточняется.

Александр Кислов

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