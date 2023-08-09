Глава Глазова: дальше работать со слабым подрядчиком по покосу травы невозможно

Власти Глазова расторгли контракт с подрядчиком по покосу травы, рассказал во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов. Причиной стала нехватка «рук и оборудования» у организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

«Дальше работать со слабым подрядчиком невозможно. В этот раз торги вновь выиграла, предложив наименьшую цену, организация, у которой для исполнения работ не хватает ни рук, ни оборудования»,— заявил господин Коновалов.

Нового подрядчика планируют определить 10 августа, чтобы тот в течение двух недель успел привести в надлежащее состояние некошенные территории. Речь идет о 2 тыс. кв. м.

«Понимаем, что уже конец лета, но приняли такое решение, так как необходимо выполнить еще один комплексный покос перед учебным годом»,— отметил глава Глазова.

Напомним, в прошлом году в администрации трех районов Ижевска расторгли контракт на покос травы, после участившихся жалоб на состояние газонов. Позднее глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу хозяйственных служб Ижевска, допускающих зарастание газонов и неудовлетворительное содержание улиц.