АО «Калмнефтегаз» начало поиск нефти и газа на Доланско-Эрдниевском участке

Сейсмопартия компании «ТНГ-Групп» приступила к разведке Доланско-Эрдниевского участка недр в Калмыкии для поиска залежей нефти и газа. Заказчиком исследования является АО «Калмнефтегаз», сообщает пресс-служба правительства республики.

Компания разведает 900 погонных км. Полевой этап работ завершится к концу августа, а следующий камеральный этап изучения — к концу следующего года. По итогам, специалисты обработают полученные в полевых условиях данные и на их основании дадут рекомендации по дальнейшим геологоразведочным работам.

Доланско-Эрдниевское месторождение расположено на территории Яшкульского, Юстинского и Кетченеровского районов Калмыкии.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Калмнефтегаз» — дочернее предприятие ПАО «Татнефть». Предприятие учреждено в 2001 году в Элисте. Специализируется на геолого-разведочных, геофизических и геохимических работах в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Директором компании является Марсель Петров. В 2022 году чистый убыток АО «Калмнефтегаз» составил 1,8 млрд руб. Сведений о выручке предприятия нет.

Анастасия Назарова