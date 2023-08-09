Пострадавшие от урагана жители Татарстана получат страховые выплаты на 2,2 млн рублей

Татарстанцы, чьи дома и машины пострадали в результате урагана, получат страховые выплаты на 2,2 млн руб. Об этом сообщает «РБК-Татарстан» со ссылкой на замглавы татарстанского филиала СПАО «Ингосстрах» Альфия Гимаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Краснодарский край. Главное» Фото: Telegram-канал «Краснодарский край. Главное»

По ее словам, всего в компанию после непогоды обратились восемь человек. Половина из них получат выплаты по каско, поскольку у них из-за падения деревьев и кровли пострадали машины. Кроме того, у некоторых были частично разрушены дома. Заявления уже рассмотрены. Сейчас компания принимает решение о полном возмещении убытков.

Глава филиала «Росгосстраха» в РТ Марат Сафин сообщил, что в его компанию поступило 92 заявления на выплаты. По 71 уже возмещение выплатили. Самая крупная выплата составила 742 тыс. руб. В данном случае дом обратившегося пострадал после падения на него деревьев.

"Ъ-Казань"