Астраханские прокуроры с начала года помогли ликвидировать 300 незаконных свалок

В Астраханской области с начала года ликвидировано 300 незаконных свалок. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным правоохранителей, наиболее распространенное правонарушение в сфере обращения с отходами — несвоевременное обнаружение и ликвидация свалок органами местного самоуправления. В надзорном ведомстве уверяют, что чиновники также не обустраивают контейнерные площадки.

В результате прокурорских проверок 84 должностных лица оштрафованы в соответствии со ст. 13 Закона Астраханской области "Об административных правонарушениях. Выдано 93 предписания.

Всего в рамках надзора в первом полугодии 2023 года выявлено 1531 нарушение, внесено 677 актов прокурорского реагирования.

С начала года вмешательство прокуратуры привело к ликвидации порядка 300 свалок и обустройству более 50 контейнерных площадок.

Никита Маркелов

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