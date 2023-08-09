Полмиллиарда рублей выделено на реконструкцию корпуса Волжского университета

Росморречфлот объявил аукцион на реконструкцию учебного корпуса Волжского госуниверситета водного транспорта (ВГУВТ) на улице Минина, 7 в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 492,6 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Четырехэтажный корпус является объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1935 году по проекту архитектора Анатолия Жукова.

Реконструкция пройдет в 11 этапов. До конца 2025 года подрядчику предстоит отремонтировать внутренние помещения, подвал, кровлю, фасады и инженерные системы. Подача заявок открыта до 17 августа, комиссия выберет победителя на следующий день.

В конце июня ВГУВТ уже объявлял аукцион по поиску подрядчика, но закупку отменили. В тот раз начальная цена контракта составляла 185 млн руб.

Елена Ковалева