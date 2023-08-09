Экс-руководитель отдела миграции обвиняется в получении взятки

Бывшая временно исполняющая обязанности начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Кармаскалинскому району обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

По данным следствия, обвиняемая с 2018 по 2020 годы поучила от двоих знакомых, оказывающих услуги прибывшим иностранным гражданам по постановке на миграционный учет, взятки на общую сумму 147 тыс. руб. и принтер стоимостью 5 тыс. руб. за фиктивную регистрацию иностранных граждан на территории района.

Преступные факты выявили следователи СКР и оперативники УФСБ по Башкирии.

Обвиняемая была уволена из МВД.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса о возможности утверждения обвинительного заключения и направления в суд, отметили в республиканском управлении СКР.

Майя Иванова

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