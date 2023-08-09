Рейтинг региональных гарантийных организаций России возглавил фонд Удмуртии

Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртии получил максимальный ранг «АА Е+» в рейтинге региональных гарантийных организаций России по итогу 2022 года. Данный список ежегодно обновляет Корпорация МСП. В частности, фонд занял первое место по эффективности деятельности, а по финансовой устойчивости — третье. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам генерального директора гарантийного фонда Кирилла Кушко, по результатам работы за семь месяцев 2023 года показатели деятельности выросли в 2 раза в сравнении с прошлым годом. Так, организация предоставила 357 поручительств почти на 2 млрд руб. Благодаря этим деньгам региональные бизнесмены смогли привлечь финансирование на сумму 4,6 млрд руб., рост — 110%.

Отметим, что Гарантийный фонд Удмуртии предоставляет субъектам МСП поручительство по кредитам и займам при недостатке залогового обеспечения. Максимальный срок — 15 лет, а сумма — 50 млн руб.