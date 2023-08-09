Центральный аппарат СК России проверит саратовское управление из-за нападений собак на детей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Саратовской области Дмитрию Костину возбудить уголовное дело из-за нападения бездомной собаки на ребенка.

В информационном центре СК утверждают, что местные чиновники не принимают мер для отлова безнадзорных животных, число которых якобы только растет.

Инцидент, привлекший внимание генерала Бастрыкина, произошел 31 июля в Ленинском районе Саратова. Бродячая собака укусила 12-летнего мальчика за ногу; последнему понадобилась медицинская помощь.

Помимо расследования упомянутого случая Дмитрию Костину поручено доложить о ходе расследования уголовного дела о халатности, допущенной при организации отлова безнадзорных животных – оно было возбуждено минувшей весной. Александр Бастрыкин также инициировал проверку руководства следственного управления по Саратовкой области.

Никита Маркелов

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