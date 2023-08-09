Конституция — не догма

Жители штата Огайо на прошедшем во вторник голосовании выступили против предложения, ужесточающего порядок принятия изменений в конституцию штата. Формально технический вопрос, в действительности имеет прямое отношение к острейшей гражданской и политической проблеме — праву женщин на аборты. Именно поэтому результаты голосования уже поприветствовал президент США Джо Байден и раскритиковали лидеры Республиканской партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Doral Chenoweth / The Columbus Dispatch / AP Фото: Doral Chenoweth / The Columbus Dispatch / AP

В бюллетене для голосования, который получили жители штата Огайо, придя на избирательные участки 8 августа, значился только один вопрос. Он так и назывался: «Вопрос 1». Избирателям предлагалось в соответствии с решением (.pdf) законодательного собрания штата поддержать или отвергнуть предложение, затрудняющее внесение изменений в конституцию штата в будущем.

В соответствии с нынешними правилами конституция может быть изменена простым большинством голосов избирателей. Для того чтобы гражданские инициативы по изменению конституции были вынесены на голосование, необходимо собрать подписи в половине округов штата. Если же подписей окажется недостаточно, то организаторам предоставляются дополнительные десять дней для их сбора.

«Вопрос 1» предлагал увеличить порог для внесения изменений в конституцию до «супербольшинства» в 60%, сделать сбор подписей обязательным во всех округах и отменить 10-дневный период для дополнительного сбора подписей.

За это предложение выступали контролирующие штат республиканцы. Их главный аргумент заключался в том, что нынешние правила позволяют слишком легко и слишком часто вносить изменения в основной закон штата, что делает конституцию заложницей сиюминутных политических веяний. В качестве примера для подражания они приводили конституцию США, изменения в которой принимаются только после получения 60% голосов в Палате представителей и Сенате и вступают в силу после ратификации 60% штатов.

Впрочем, сторонники «Вопроса 1» и сами продвигали некоторую сугубо политическую повестку. Голосование было, пусть и неформально, связано с вопросом об абортах. Осенью этого года жителям штата предстоит высказаться по поводу еще одной конституционной инициативы — «О праве принятия решений по поводу репродукции, включая аборты». Как показывают опросы, при нынешних правилах она легко может быть принята. Воспрепятствовать этому и должен был «Вопрос 1».

Голосование буквально взбудоражило штат. В нем приняли участие почти 3 млн избирателей. Для сравнения, в 2022 году в ходе первичных выборов в штате проголосовало чуть больше полутора миллионов человек. А тогда решалась судьба кандидатов на посты губернатора штата, федеральных сенаторов и членов Палаты представителей.

В итоге против ужесточения правил проголосовало 57% избирателей, что, как утверждают эксперты, делает принятие осеннего решения о праве на аборты практически делом решенным

Результаты голосования свидетельствуют и об отношении жителей штата к обеим партиям. Поэтому вполне естественно, что одним из первых на результаты голосования по формально техническому вопросу в одном отдельно взятом штате США отреагировал президент Джо Байден.

«Сегодня избиратели Огайо отвергли попытку республиканских законодателей… изменить процесс внесения поправок в конституцию штата. Эта мера была откровенной попыткой ослабить голоса избирателей и еще сильнее подорвать свободу женщин самим принимать решения по вопросам здоровья. Огайцы выступили громко и ясно. Сегодня демократия победила»,— написал он в своем аккаунте в X (экс-Twitter).

В свою очередь, точку зрения республиканцев высказал государственный секретарь Огайо Фрэнк Лароуз, возложивший ответственность за неудачу своей партии на темные силы за пределами штата. «К сожалению, нас самым драматическим образом обошли темные деньги миллиардеров от Калифорнии до Нью-Йорка, и над нашей конституцией продолжает висеть гигантский знак "Продается"»,— цитирует его телеканал News 5 Cleveland.

Виктор Бук