Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 9%

В первом полугодии оборот розничной торговли в Челябинской области составил 407 млрд руб., что на 9% в сопоставимых ценах превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по региону.

Оборот торговли пищевыми продуктами, в том числе напитками, и табачными изделиями вырос на 7,4%, непродовольственными товарами – на 10,1%.

Наибольшим оборотом розничной торговли за полугодие отметился областной центр (121,8 млрд руб.), далее следуют Магнитогорск (38,5 млрд), Миасс (11,2 млрд), Златоуст (8,47 млрд) и Копейск (8 млрд).

Среди муниципальных районов лидируют Сосновский (5,1 млрд руб.), Саткинский (3,7 млрд), Ашинский (3 млрд), Красноармейский (2,4 млрд) и Еманжелинский (2,1 млрд). Показатель Коркинского муниципального округа – 2,9 млрд.

В целом по России оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в январе-июне вырос к аналогичному периоду прошлого года на 1,1%, в УрФО – на 6%.