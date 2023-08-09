Врачи в Удмуртии помогли родить ребенка женщине после трансплантации печени

В столице Удмуртии врачи Первой республиканской клинической больницы помогли родить ребенка женщине, накануне беременности перенесшей трансплантацию печени. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, пациентка страдала аутоиммунным гепатитом с прогрессированием печеночный недостаточности, а единственным способом спасения ее жизни была трансплантация печени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказал заведующий гастроэнтерологическим отделением 1 РКБ Алексей Бессонов, операцию женщине провели в Казани, а спустя несколько месяцев наступила беременность. Пациентке приходилось принимать препараты, которые могли негативно повлиять на течение беременности. В частности, существовал риск отторжения трансплантата, прогрессирования гепатита и невынашивания беременности.

По словам заведующей Перинатальным центром 1 РКБ Елены Сахабутдиновой, за беременностью женщины следила команда команда специалистов, а с 25 недели ведение согласовывалось с федеральным НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.

В результате всех усилий беременность удалось довести до 34 недели, и на свет появилась здоровая девочка. В настоящее время мама с ребенком выписались из больницы, а их самочувствие оценивается как хорошее.