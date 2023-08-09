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Уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на ребенка в Бурцево

После нападения ротвейлера на 11-летнего ребенка в деревне Бурцево Богородского округа возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, во время прогулки 2 августа чужая собака набросилась на ребенка и искусала его. Мальчику диагностировали укушенные раны предплечий и передней брюшной стенки. Телеканал «Кстати» со ссылкой на жителей деревни сообщал, что ротвейлер периодически гуляет без хозяина, а мальчик защищал от собаки другого трехлетнего ребенка и в итоге пострадал сам.

После нападения собаки ребенка доставили в детскую больницу №27 в Нижнем Новгороде и оказали медицинскую помощь. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Владимир Зубарев

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