В Пермском крае появился второй дилер Kaiyi и BAIC

Компания «Вега-Моторс» получила официальное дилерство китайских марок Kaiyi (суббренд Chery) и BAIC в Пермском крае. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в компании, шоурум марок расположился в автосалоне на шоссе Космонавтов, 198, где ранее дилер продавал автомобили корейского бренда Kia. Сегодня для продажи доступны три модели: среднеразмерные седаны Kaiyi E5 и BAIC U5 Plus, а также среднеразмерный кроссовер BAIC Х35. Ряд моделей доступен также для проведения тест-драйва.

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Автомобили Kaiyi и Baic до 2023 года не были представлены в РФ. В начале этого года их начали собирать на калининградском заводе «Автотор», который ранее выпускал автомобили BMW, Kia и Hyundai для российского рынка. В Прикамье уже есть один дилер Kaiyi и BAIC — холдинг «Автопрестиж».

Компания «Вега-Моторс» основана в 2011 году. По данным Kartoteka.ru, единственным учредителем ООО «Вега-Моторс» является Наталья Шакирова. Выручка общества по итогам 2022 года составила 530,9 млн руб., чистая прибыль — 53,8 млн руб. Ранее «Вега-Моторс» специализировалась только на продаже автомобилей Kia. В настоящий момент компания продолжает сервисную и дилерскую поддержку машин бренда.