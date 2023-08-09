КамАЗ закупил два пассивных промышленных экзоскелета

КамАЗ приобрел и запустил в эксплуатацию два пассивных промышленных экзоскелета российского производства. Это сделано с целью облегчить рабочий процесс, улучшить условия труда заводчан, занятых на операциях, связанных с тяжёлым ручным трудом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

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Речь идет об устройстве, состоящем из гибкого основания повышенной прочности, распределённой системы эластомеров и корсета. Одно было передано на участок подсборки турбокомпрессоров цеха № 417, а другое — сотрудникам термогальванического производства. В первом случае экзоскелет необходим для переноса турбокомпрессора весом порядка 25 кг, во втором — для загрузки в термоагрегаты шестерен и валов весом до 15 кг.

В настоящее время новые устройства проходят эксплуатацию в условиях производства. На основании этого руководство предприятия примет решение о приобретении дополнительных экзоскелетов для иных операций.

"Ъ-Казань"