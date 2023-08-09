«Следует сохранять инструменты стимулирования нефтяной отрасли»

В первом полугодии в ряде регионов Уральского федерального округа было отмечено снижение отгрузки автомобильного бензина потребителям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее ощутимо, по данным Росстата показатель сократился в Курганской области — на 16,9%, до 56,9 тыс. т. В соседних Челябинской и Свердловской областях снижение составило 10% и 8,9% соответственно. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отмечает дефицит топлива на АЗС в регионах Урала и называет его причиной предстоящее сокращение выплат нефтяникам по топливному демпферу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Антоном Шапариным Фото: предоставлено Антоном Шапариным

Сегодня в регионах Урала и в ряде других субъектов РФ сохраняется дефицит топлива — его необходимое количество не отгружается на АЗС. Такая проблемная ситуация наблюдается последние несколько месяцев. Она связана с ожидаемым 50-процентным сокращением бюджетных выплат нефтяным компаниям в рамках механизма топливного демпфера, который компенсирует часть разницы между экспортными ценами на нефтепродукты и внутренними. Нефтяные компании получают выплаты при превышении экспортными ценами установленной государством индикативной цены.

А с сентября этого года выплаты по демпферу, согласно принятому закону, сокращаются на 50% до конца 2026 года. Поэтому нефтяные компании, выступая против сокращения выплат, ограничивают поставки топлива на внутренний рынок. По этой причине на автозаправочных станциях возникает дефицит нефтепродуктов, в связи с этим АЗС теряют часть заработка.

И предлагаемая властями схема по увеличению нормативов продаж топлива на бирже, увы, ситуацию не исправит, поскольку реализуемые на бирже объемы относительно невелики. К тому же, не все компании имеют возможность получать с биржи необходимые объемы нефтепродуктов.

Мы видим, что правительство РФ оказалось в непростой ситуации и безуспешно пытается создать рычаги влияния на рынке нефтепродуктов. В предыдущие годы власти могли контролировать нефтяников с помощью демпфера и сохранения жесткой риторики — тогда цены на внутреннем рынке были более-менее комфортными и топливо на него поставлялось стабильно. А сейчас правительство РФ в связи с сокращением демпфера теряет механизмы регулирования топливного рынка. При этом в будущем не исключается и полная отмена этого демпферного механизма.

Думаю, что сейчас следует сохранять инструменты стимулирования нефтяной отрасли. Конечно, в нынешней непростой ситуации с российским бюджетом это выглядит странно, поскольку нефтяников точно не назовешь нищими. Другой вариант — государство может повлиять на участников нефтяного рынка с помощью административных рычагов, заставив их обеспечить необходимые поставки топлива. Все будет зависеть от действий властей. Так, в случае принятия жестких мер мы можем ожидать насыщение рынка топлива и его стабильные поставки. Если таких мер не будет, крайними останутся российские потребители — им придется столкнуться либо с дефицитом топлива, либо со значительным ростом цен на него. Ни то, ни другое не может рассматриваться как норма.

Записал Михаил Бычков