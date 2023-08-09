Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Следует сохранять инструменты стимулирования нефтяной отрасли»

Вице-президент НАС Антон Шапарин о причинах дефицита бензина на уральских АЗС

В первом полугодии в ряде регионов Уральского федерального округа было отмечено снижение отгрузки автомобильного бензина потребителям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее ощутимо, по данным Росстата показатель сократился в Курганской области — на 16,9%, до 56,9 тыс. т. В соседних Челябинской и Свердловской областях снижение составило 10% и 8,9% соответственно. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отмечает дефицит топлива на АЗС в регионах Урала и называет его причиной предстоящее сокращение выплат нефтяникам по топливному демпферу.

Фото: предоставлено Антоном Шапариным

Фото: предоставлено Антоном Шапариным

Сегодня в регионах Урала и в ряде других субъектов РФ сохраняется дефицит топлива — его необходимое количество не отгружается на АЗС. Такая проблемная ситуация наблюдается последние несколько месяцев. Она связана с ожидаемым 50-процентным сокращением бюджетных выплат нефтяным компаниям в рамках механизма топливного демпфера, который компенсирует часть разницы между экспортными ценами на нефтепродукты и внутренними. Нефтяные компании получают выплаты при превышении экспортными ценами установленной государством индикативной цены.

А с сентября этого года выплаты по демпферу, согласно принятому закону, сокращаются на 50% до конца 2026 года. Поэтому нефтяные компании, выступая против сокращения выплат, ограничивают поставки топлива на внутренний рынок. По этой причине на автозаправочных станциях возникает дефицит нефтепродуктов, в связи с этим АЗС теряют часть заработка.

И предлагаемая властями схема по увеличению нормативов продаж топлива на бирже, увы, ситуацию не исправит, поскольку реализуемые на бирже объемы относительно невелики. К тому же, не все компании имеют возможность получать с биржи необходимые объемы нефтепродуктов.

Мы видим, что правительство РФ оказалось в непростой ситуации и безуспешно пытается создать рычаги влияния на рынке нефтепродуктов. В предыдущие годы власти могли контролировать нефтяников с помощью демпфера и сохранения жесткой риторики — тогда цены на внутреннем рынке были более-менее комфортными и топливо на него поставлялось стабильно. А сейчас правительство РФ в связи с сокращением демпфера теряет механизмы регулирования топливного рынка. При этом в будущем не исключается и полная отмена этого демпферного механизма.

Думаю, что сейчас следует сохранять инструменты стимулирования нефтяной отрасли. Конечно, в нынешней непростой ситуации с российским бюджетом это выглядит странно, поскольку нефтяников точно не назовешь нищими. Другой вариант — государство может повлиять на участников нефтяного рынка с помощью административных рычагов, заставив их обеспечить необходимые поставки топлива. Все будет зависеть от действий властей. Так, в случае принятия жестких мер мы можем ожидать насыщение рынка топлива и его стабильные поставки. Если таких мер не будет, крайними останутся российские потребители — им придется столкнуться либо с дефицитом топлива, либо со значительным ростом цен на него. Ни то, ни другое не может рассматриваться как норма.

Записал Михаил Бычков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...