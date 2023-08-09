В Петербурге лишили полномочий мирового судью из-за нетрезвого вождения

Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга прекратила полномочия мирового судьи, автомобиль с которым на прошлой неделе остановил патруль ДПС, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Представитель пресс-службы сообщила, что полномочия судьи были приостановлены 9 августа. Имени судьи она при этом не назвала, но подтвердила, что речь идет о «том самом, который, предположительно, управлял транспортным средством в состоянии опьянения».

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее сообщали, что вечером 4 августа сотрудники ГИБДД остановили в Сестрорецке автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель которого нарушал правила движения и тем самым создавал аварийную ситуацию на дороге. За рулем иномарки оказался 34-летний житель Центрального района с признаками опьянения. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался, поэтому на него составили протокол по ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

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