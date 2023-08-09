Суд не стал приостанавливать действие решения УФАС по ремонту Октябрьской революции в Уфе

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на определение арбитражного суда Башкирии, который не стал накладывать обеспечительные меры на решение и предписание регионального УФАС.

В марте текущего года антимонопольное ведомство обнаружило нарушения ФЗ «О контрактной системе» при отборе подрядчика второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе. Контракт стоимостью 604,8 млн руб. был заключен с тюменским ООО «Строительная компания „Реалист“», которое должно было выполнить работы до августа 2024 года. Комиссия установила, что предметом контракта являются демонтажные работы, установка наружного освещения и видеонаблюдения, водоотводных лотков, подпорных стен и ступеней, работы по озеленению территории, археологические наблюдения на территории объекта культурного наследия «Древняя Уфимская крепость» и так далее. По мнению УФАС, эти работы не являются взаимосвязанными и аналогичными. Объединение в один лот разнородных работ приводит к ограничению конкуренции, отмечалось в решении ведомства. Управлению было предписано аннулировать извещение о проведении закупки.

Настаивая на наложении обеспечительных мер, представитель истца в суде отмечал, что «исполнение

решения и предписания приведет к негативным последствиям» для города, в том числе финансовым, а разделение по видам работ «приведет к тому, что определенная проектным решением очередность работ будет выполняться разными подрядными организациями, что негативно скажется на реализации проектных решений и может привести к удорожанию работ». Кроме того, прозвучало в суде, неосвоение бюджетных средств, выделенных на реконструкцию, приведет к их аннулированию.

Отказывая в удовлетворении жалобы, апелляционный суд, в частности, отметил, что «приостановление действия оспоренных ненормативных правовых актов может привести к продолжению проведения конкурсной процедуры, законность которой проверена и поставлена под сомнение антимонопольным органом».

Олег Вахитов

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