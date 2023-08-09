Жители Поволжья смогут попробовать цифровой рубль в ВТБ

ВТБ первым из российских банков запускает операции в цифровых рублях. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

С заявлением о запуске операций в цифровых рублях в мобильном приложении ВТБ Онлайн в рамках пилотирования реальных цифровых денег выступил на пресс-конференции Центробанка заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Запустить пилот планируют в ближайшее время. Фокус-группу сформировали из числа сотрудников банка. В приложении ВТБ участникам станут доступны: открытие счетов в цифровых рублях, переводы между физическими лицами, оплата цифровыми рублями товаров и услуг при помощи переводов по QR-коду, смарт-контакты с цифровым рублем для физлиц.

«Участвуя в пилоте по цифровому рублю, мы получаем возможность первыми увидеть все преимущества использования цифровых валют и предложить нашим клиентам новые банковские продукты и услуги на совершенно новой технологической платформе. Одновременно с этим в рамках пилота мы сможем дать Банку России обратную связь и таким образом оказать влияние на формирование ландшафта будущего платежного пространства», — заявил Вадим Кулик.

В банке отметили, что цифровой рубль даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок. «Появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов», — рассказали в пресс-службе финансовой организации.

На первом этапе пилота участники фокус-группы ВТБ смогут оплатить цифровым рублем услуги партнеров проекта, к числу которых относится московский метрополитен — за новую форму рубля там можно будет приобрести сувенирные карты «Тройка» и карты с балансом билета «Кошелек».

Дарья Васенина

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