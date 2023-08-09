Компания «Соллерс» дополнила модификации Sollers Atlant грузопассажирской версией

Выпускаемые на заводе в Елабуге модификации Sollers Atlant пополнились грузопассажирской версией. Об этом сообщила пресс-служба компании «Соллерс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Соллерс» Фото: Пресс-служба компании «Соллерс»

Новая версия построена на основе цельнометаллического фургона полной массой до 3,5 т. В данных машинах имеются два ряда сидений и шесть посадочных мест. При этом на втором ряду стоят три раздельных кресла с продуманной эргономикой посадки, высокими спинками и инерционными ремнями безопасности. Пассажирский отсек оборудован дополнительной термоизоляцией и своим отопителем мощностью 4 кВт.

В такой модификации грузопассажирская версия представлена в исполнениях с короткой, средней и длинной колесной базой. Вариант с короткой базой оборудован 1,9-литровым мотором мощностью 135 лошадиных сил, более крупные варианты — 2,7-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил.

Цена на грузопассажирскую версию Sollers Atlant стартует с 3,5 млн руб.

"Ъ-Казань"