На Ставрополье осужден участник картеля в сфере оборудования зрительских залов

Ленинский районный суд Ставрополя приговорил к четырем годам лишения свободы условно местного предпринимателя по обвинению в участии в антиконкурентном сговоре при заключении госконтрактов на обустройство зрительных залов. Об этом ФАС сообщило в своем Telegram-канале. Данные об осужденном фигуранте не раскрываются.

Согласно информации ведомства, картель между ООО «Стройконцепт»», ООО «Дон Мьюзик», ООО «Кубаньмедиапроект», ООО «Согласие», ООО «СценаСвета» и двумя индивидуальными предпринимателями быв выявлен Ставропольским управлением ФАС в 2020 году.

Перечисленные участники сговора успели заключить 82 контракта в рамках торгов на поставку и монтаж оборудования для зрительных залов.

«Сумма контрактов, заключенных на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Волгоградской областей и города Москвы, составила 301 047 233 руб.»,— сообщает ФАС.

В качестве административной ответственности на участников сговора наложены штрафы в размере 16,2 млн руб.

Анастасия Назарова