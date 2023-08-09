В Сургуте на Дне физкультурника 13 августа выступит Елена Темникова

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в воскресенье, 13 августа, на Дне физкультурника выступят Елена Темникова и Мари Краймбрери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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Концерт начнется на площади театра Сургутского государственного университета (СурГУ) в 16:00. На мероприятии также выступят Акмаль, Amirchik, группа «Вирус», Настя Крайнова (экс-солистка группы «Тутси») и Сергей Павловский.

В 14:00 от центральной площади города начнется шествие спортивного парада с участием олимпийских чемпионов: Давида Белявского (спортивная гимнастика), Влады Чигиревой (синхронное плавание) и Сергея Устюгова (лыжные гонки). Колонна проследует до сцены на площади театра СурГУ.

Для гостей праздника с 12:00 до 16:00 будет организована большая спортивная зона. Сургутянам предложат на выбор: площадку для сдачи ГТО, турнир по шахматам и шашкам, армрестлинг, силовую эстафету, полосу препятствий «Спортивный десант» и кубок по мини-футболу. Организаторы мероприятия — городская администрация, группа компаний «OMEDIA!» и СурГУ.

Полина Хабарова

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