На Южном Урале создадут научно-технический кластер для цифровизации производства

В Магнитогорске появится научно-технический кластер для генерации бизнес-идей и подготовки высококвалифицированных специалистов. Направленные действия помогут созданию инновационных решений и проектов для цифровой трансформации предприятий, в том числе на площадке одного из крупнейших мировых производителей стали – ММК.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Соответствующее соглашение для решения образовательных, кадровых и научно-технических задач подписали МегаФон и Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова.

«В нашем арсенале цифровых проектов десятки успешных кейсов, помогающих вывести на новый уровень качества и автоматизировать процессы в промышленности, транспорте, ЖКХ, медицине, экологии как в России, так и за рубежом. Уверен, что наше взаимодействие с МГТУ им. Г.И. Носова даст импульс к созданию новых нетривиальных разработок и станет площадкой, где рождаются уникальные технические идеи. Одна из наших ближайших целей – участие в создании лаборатории промышленной экологии и обмен опытом по этому направлению», — рассказал директор по развитию национальных проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.

В планы также входит разработка программного и информационного обеспечения для программно-аппаратных комплексов, автоматизация производственных процессов, совершенствование профессиональной подготовленности сотрудников, а также изучение перспектив внедрения передовых практик в науке, медицине и технике.

«Мы занимаемся подготовкой специалистов для самых востребованных в современном мире профессий. Созданный кадровый актив лежит в основе развития промышленного сектора региона и совершенствования всех технологических процессов. Совместно с командой МегаФона мы сможем повысить уровень знаний, умений и навыков наших студентов, а участие в реализации реальных цифровых проектов вместе с экспертами телекома и мастер-классы дадут уникальный опыт, который поможет предприятиям Магнитки выйти на новый уровень управления», — подчеркнул ректор МГТУ им. Г.И. Носова Дмитрий Терентьев.

Ранее МегаФон уже реализовал в Челябинской области ряд крупных цифровых проектов. Так, на территории ММК развернута частная сеть Private LTE на базе пакетного ядра отечественного вендора, а в цехах комбината успешно работает система сверхточного позиционирования саморазгрузочной техники.

ПАО «Мегафон»