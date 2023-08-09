В Татарстане предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве и невыплате зарплаты

В Татарстане 34-летнему директору ООО (название не упоминается) предъявлено обвинение в мошенничестве и невыплате зарплаты работникам. Об этом говорится в сообщении управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие считает, что прошлым летом директору дали 8,5 млн руб. в виде гранта в рамках федерального проекта. Однако своих обязательств он не выполнил, после чего уехал за границу. Кроме того, СКР установил, что в октябре–декабре прошлого года обвиняемый не выплатил 420 тыс. руб. зарплаты трем своим сотрудникам.

Позже он был заочно арестован. После этого его задержали в одном из московских аэропортов.

"Ъ-Казань"