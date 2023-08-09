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В Оренбурге активисты обратились в прокуратуру для оценки целесообразности закупки на 183 млн

В Оренбурге региональное отделение «Народного фронта» обратилось в прокуратуру с просьбой оценить целесообразность закупки умных остановок на 183 млн руб. Об этом организация сообщила в соцсетях.

Ранее городская администрация объявила о закупке 58 новых остановок на сумму 183 млн руб. для установки в центре города. «Как раз на месте тех павильонов, что были установлены там всего два-четыре года назад и они еще на гарантии. В то время как на двух улицах от центра павильонов нет вообще»,– отмечают активисты.

Стоимость одной новой остановки, согласно документам закупки, составит более 3 млн руб. Представители «Народного фронта» поясняют, что цена за обычные комплексы составляет около 80 тыс. руб. «Заявленные дорогостоящие павильоны из нержавеющей стали с антивандальными стеклами, тревожной кнопкой, видеокамерой, с таблом прибытия, — все как надо, ведь это центр. А в это время на 42 остановках Оренбурга люди ожидают транспорт и в дождь, и в пекло, под открытым небом, без лавочек и навеса. Может комплексы нужны больше там, где их нет совсем?»,– указывают активисты.

Ани Айвазян

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