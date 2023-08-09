В филиале «Азот» прошел круглый стол «Здоровье в промышленном городе»

На площадке филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» прошел круглый стол «Здоровье в промышленном городе», организованный Пермской торгово-промышленной палатой (ТПП).

В заседании приняли участие представители Министерства промышленности и торговли Пермского края, Пермской ТПП, Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Пермского края, администрации города Березники, промышленных предприятий города, общественных организаций и СМИ.

Сотрудники филиала «Азот» поделились с участниками мероприятия лучшими практиками в области внедрения здоровьесберегающих технологий, рассказали о реализации корпоративных программ по развитию спорта и вовлечению в спортивное движение. Особое место в программе круглого стола организаторы уделили теме формирования здорового коллектива, в частности – проведению производственной гимнастики.

Вячеслав Белов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:

– Проект «Здоровье в промышленном городе» существует два года. В прошлом году мы готовили теоретическую часть и накапливали информацию. Сейчас начинается практика и внедрение накопленного опыта на предприятиях. Для нас было принципиально провести выездное заседание на территории важной промышленной зоны Пермского края – агломерации «Березники – Усолье – Соликамск», потому что «Уралхим» сегодня является одной из самых социально ориентированных компаний в Пермском крае.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

– Комфортные условия работы на заводе – приоритет для нас. Важно, чтобы сотрудники могли пользоваться современными технологиями в области здоровьесбережения. Мы регулярно обновляем оборудование корпоративной поликлиники, проводим мероприятия по охране труда. Особое внимание в филиале «Азот» уделяется спорту. Традиционная комплексная заводская спартакиада проводится сразу по 19 видам спорта. В этом году мы принимаем новый коллективный договор, который укрепит позиции «Азота» среди предприятий с высокой социальной ответственностью.

Справка. Проект «Здоровье в промышленном городе» стартовал в 2022 году в рамках реализации принципов устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и волонтерства в системе торгово-промышленных палат в РФ. Реализуется в рамках соглашения с Министерством здравоохранения Пермского края. Цель проекта – мотивация граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, занятия спортом и отказ от вредных привычек.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники