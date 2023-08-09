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Тимура Мухамедьярова переизбрали главой Троицкого района

Совет депутатов Троицкого района переизбрал на новый срок главу муниципалитета Тимура Мухамедьярова. Его полномочия продлены до 2028 года, сообщает пресс-служба администрации района. Кандидатуру господина Мухамедьярова поддержали единогласно.

После прохождения конкурсной комиссии на пост претендовали три человека. Помимо действующего главы, кандидатами также были начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры районной администрации Александр Сатьянов и глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева.

В конкурсную комиссию входили замгубернатора Сергей Сушков, советник главы региона Владимир Мякуш, председатель комитета заксобрания по экономике и предпринимательству Владимир Илле, председатель собрания депутатов Троицкого района Лариса Шумкина, депутаты муниципалитета Александр Бауэр и Дмитрий Кузьмин.

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