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«Брусника» застроит территорию бывшего оборонного предприятия на Сортировке

Уральский девелопер «Брусника» планирует застроить площадку бывшего оборонного предприятия ОАО «5 Центральный автомобильный ремонтный завод» («5 ЦАРЗ»). Как следует из документов, опубликованных на сайте администрации Екатеринбурга, земельный участок на территория в границах ул. Расточной – Монтажников – Маневровой – Билимбаевской переводят из зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) в Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки).

Как рассказали «Ъ-Урал» в мэрии Екатеринбурга, вопрос об установлении территориальной зоны Ж-5 рассматривался на комиссии по ПЗиЗ на основании обращения ООО «Специализированный застройщик "Кульман"». При этом разрешение на строительство в отношении данной территории еще не выдавалось.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициарами компании «Кульман» являются «Экспресс-Максимум» (принадлежит основателю «Брусники» Алексею Круковскому) и компании «Брусника. Строительство и девелопмент».

В «Бруснике» «Ъ-Урал» подтвердили информацию, что выкупили данный участок. «Эту площадку мы приобрели в 2022 году. Сейчас занимаемся оформлением и согласованием граддокументации»,— прокомментировали в компании. О дальнейших планах по использованию земли там пока не сообщили.

Как указано в сервисе Kartoteka.ru, «5 ЦАРЗ» ликвидировано в следствие банкротства. Завод занимался техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. Заводом владело Министерство обороны РФ.

Мария Игнатова

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