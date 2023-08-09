Хирурги в Ижевске извлекли пулю из груди бойца СВО

В столице Удмуртии врачи ГКБ №6 провели операцию бойцу СВО, страдавшего от болевых ощущений в грудной клетке из-за пули. Как рассказала во «ВКонтакте» и.о. министра здравоохранения региона Наталья Якимова, ранение военнослужащий получил в конце апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Наталья Якимова Фото: VK.com, Наталья Якимова

Тогда пуля прошла сквозь мягкие ткани, сломала ребро и засела между отломками кости под сердцем. Врачи прооперировали солдата на передовой, однако извлечь пулю полностью не удалось.

Вернувшись в Удмуртию боец отправился в больницу, где врачи после изучения рентгеновского снимка приняли решение о хирургическом вмешательстве. Операцию провели открытым доступом под местной анестезией. Пациент общался с врачами и сообщал им о своем самочувствии.

Хирургам удалось добраться до сломанного ребра и извлечь сердечник пули. В стационаре мужчина проведет четыре дня, после чего продолжит лечение амбулаторно.