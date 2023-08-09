Бывшему вице-премьеру Прикамья продлили меру пресечения

Ленинский суд Перми продлил на три месяца меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему вице-премьеру краевого правительства Елене Лопаевой. Она сможет выходить из квартиры только на несколько часов и продолжит носить электронный браслет Об этом сообщает портал 59.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Ленинский суд Перми начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего зампредседателя правительства Прикамья Елены Лопаевой и экс-директора фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой в июне 2023 года. По версии ГСУ СКР, они присвоили более 67,7 млн руб. средств фонда в составе организованной группы. Для этого подсудимые подыскали больше десятка компаний, с которыми заключили фиктивные договоры на оказание услуг. Согласно их условиям, контрагенты формально проводили различные мероприятия на территории Прикамья и Сицилии, а также занимались производством полиграфической продукции. Как считает следствие, фактически деньги были присвоены.

В начале июля 2023 года подсудимая Елена Найданова нарушила меру пресечения и уехала за границу. 19 июля Ленинский суд Перми заочно арестовал ее. После задержания обвиняемую отправят в СИЗО сроком на два месяца.