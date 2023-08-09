У школьника из Прикамья диагностировали корь

В Пермском крае лабораторно подтвержден четвертый случай заболевания корью. Вирус выявили у восьмилетнего школьника, вернувшегося из поездки. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время ребенок проходит лечение в больнице, его состояние удовлетворительное. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, круг контактных лиц определен, они находятся под наблюдением медиков.

Как напоминают врачи, основным методом защиты населения от кори является вакцинопрофилактика — плановая и экстренная. Привитые лица практически не болеют корью. Плановые прививки ставят детям, не болевшим корью, двукратно в возрасте 12 месяцев и шести лет.