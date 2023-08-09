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Бугуруслан получит дополнительные средства на реконструкцию центральной площади

Бугуруслан получит дополнительные 35 млн руб. из бюджета Оренбургской области на благоустройство городской площади по ул. Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение принял губернатор Денис Паслер на заседании областного кабинета министров. Планируется, что после обновления пешеходные маршруты свяжут площадь с обновленной набережной реки Большой Кинель.

Всего в 2023 году проекты-победители Всероссийского конкурса реализуются в пяти городах Оренбургской области.

Андрей Сазонов

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