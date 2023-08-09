Построенный на «Красном Сормове» краболов «Вайгач» вышел на ходовые испытания

В Финском заливе начались ходовые испытания первого российского краболова-процессора проекта КСП01 «Вайгач», построенного судостроительным заводом «Красное Сормово» (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Как сообщает пресс-служба «Красного Сормова», испытания проходят в районе острова Гогланд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Ходовые испытания пройдут с участием специалистов сдаточной команды завода-изготовителя, представителей заказчика, контрагентов, сотрудников Российского морского регистра судоходства. В рамках испытаний пройдет проверка ходовых механизмов и характеристик, систем автоматики, связи и навигации. Также будет проверена работа всего установленного на судне оборудования, включая рефрижераторы для для заморозки крабов. После этого судно будет передано заказчику и уйдет в Баренцево море на промысловые испытания.

Как писал «Ъ-Приволжье», завод «Красное Сормово» спустил на воду головной краболов-процессор «Вайгач» проекта КСП01 в июле 2022 года. Всего по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума нижегородский завод в рамках федеральной инвестиционной программы «квоты под киль» планирует построить пять таких судов. В 2020 году, на старте проекта, стоимость одного судна оценивалась в €30–32 млн.

Андрей Репин