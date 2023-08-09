В Волгограде завершена регистрация кандидатов на выборы в городскую думу

Территориальная избирательная комиссия по Дзержинскому району Волгограда зарегистрировала списки из 290 кандидатов от шести политических партий на выборы в городскую думу. Об этом сообщает региональный избирком.

57 кандидатов выдвинула партия «Единая Россия», 56 – «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Список ЛДПР состоит из 53 кандидатов, «Новых людей» - из 51 кандидата, а КПРФ – из 46-ти. От «Партии пенсионеров» за мандаты поборются 27 человек.

В избиркоме отметили, что два кандидата из списка «Новых людей» письменно отказались от участия после регистрации.

В борьбе за 18 одномандатных округов примут участие 99 кандидатов, среди которых 11 самовыдвиженцев.

Никита Маркелов

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