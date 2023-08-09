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Четырех жителей Удмуртии осудили за организацию казино в Воткинске

В Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении четырех местных жителей, которых признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Установлено, что преступная группа организовала и проводила азартные игры в законспирированном заведении в Воткинске. При этом они использовали специальное оборудование.

Обвиняемые признали свою вину. Суд назначил им наказание от одного года и четырех месяцев до 1,5 лет лишения свободы условно.

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